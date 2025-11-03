Jhon Duran ligde 8 maç sonra sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda oyuna girerken, Süper Lig'de 8 maç sonra süre aldı.
Ligde ikinci haftada oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giydikten sonra sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında oyuna sonradan dahil olmuştu.
Stuttgart maçının ardından Gaziantep FK karşılaşmasında kadroya alınan ancak forma giymeyen Jhon Duran, Beşiktaş müsabakasının 66. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna girerek ligde 8 maç sonra forma şansı buldu.