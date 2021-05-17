Jesse Sekidika, Galatasaray'a döndü

Galatasaray'ın 2. yarıda Konyaspor'a kiraladığı Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Jesse Sekidika, Galatasaray'a döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2021 22:25
Sezonun 2. yarısında kiralık olarak Konyaspor'da oynayan Jesse Sekidika, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a döndü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Bu şehir, bu takım ve taraftarı için yarım sezon da olsa elimden geleni yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı performansa rağmen bu takımın her zaman Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Yarım sezonluk süreçte bana inanan, formayı veren tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." dedi.

Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta 1629 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 2020 Ocak ayında kadrosuna kattığı Sekidika'nın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.