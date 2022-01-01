James Wiseman sezonu kapattı!

Golden State Warriors, sakatlanan sağ dizinin iyileşme sürecinde olmaya devam eden pivotu James Wiseman'ın sezonu kapattığını duyurdu.



Geçtiğimiz Nisan ayında yırtık menisküsünden ameliyat geçirdikten sonra bu sezon henüz Warriors forması giyemeyen Wiseman, Aralık ayında dizinden başka bir ameliyat daha geçirmişti.



20 yaşındaki oyuncu bu ayın başlarında G League'in Santa Cruz Warriors ekibiyle üç maça çıkmış, ancak dizinde şişlik hissedince kenara alınmıştı.



Wiseman, çaylak sezonu olan 2020-21'de, 39 maçta 11.5 sayı, 5.8 ribaund ve 0.9 blok ortalamalarıyla umut vaat eden bir oyuncu olmuştu.



