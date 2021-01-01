James Ennis'ten Lakers'a çağrı: "Alın beni artık!"

Serbest oyuncu James Ennis, sosyal medyadan Los Angeles Lakers'a seslenerek kendisiyle sözleşme imzalama çağrısında bulundu.



Halen serbest oyuncu olan Ennis, Twitter'dan Lakers için olduğu düşünülen bir mesaj paylaştı.



Ennis, attığı tweet'te "Savunma yapan biriyim, alın beni artık haha" ifadelerini kullandı.



İddialara göre Lakers, geçtiğimiz yaz döneminde Ennis'i kadrosuna katmayı düşünen takımlardan biriydi, fakat iki taraf arasında bir anlaşma olmamıştı.



Trevor Ariza ve Talen Horton-Tucker'ın sakatlıklarının ardından, Lakers'ın başka bir oyuncu arayışına girmesi bekleniyor.



Normal sezon 19 Ekim'de başlayacak ve LA ekibinin başka bir oyuncuyla sözleşme imzalamak için bir haftalık zamanı bulunuyor.



