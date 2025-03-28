Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 5-0'lık skorla kazandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Stephane Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Duckens Nazon ve 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti.



Evinde oynadığı son 4 maçın tamamını kazanan Kayserispor, puanını 30'a yükseltti. Hatayspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve 19 puanda kaldı.



Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağdan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde, ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda kaleci Bekaj son anda topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Karimi, altıpas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan gelişen atakta Carole'ün yaptığı ortada, ceza sahasında Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Karimi'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso, bekletmeden pasını Bahoken'e çıkardı. Uygun pozisyondaki Bahoken meşin yuvarlağı filelere yolladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek'in çizgiye inerek yaptığı ortada arka direğe koşu yapan Cardoso'nun boş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel taca çıktı.

59. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisinde topla buluşan Karimi'nin ortasında arka direğe koşu yapan Ramazan Civelek'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

69. dakikada Gökhan Sazdağı'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

89. dakikada Karimi'nin pasında sağ çaprazdan ceza sasına giren Nazon'un şutunu kaleci çeldi. Pozisyonu takip eden Talha Sarıarslan sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.



Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 81 Nurettin Korkmaz), Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso (Dk. 67 Mane), Bourabia (Dk. 67 Ackah), Bahoken (Dk. 67 Nazon)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Dk. 46 Aboubakar), Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Selimcan Temel), Kilama, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye (Dk. 46 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 60 Rui Pedro), Boutobba, Strandberg

Goller: Dk. 3 Karimi, Dk. 37 Bahoken, Dk. 59 Ramazan Civelek, Dk. 69 Nazon, Dk.89 Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Carole (Bellona Kayserispor) Dk. 80 Abdulkadir Parmak, Dk. 81 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor)



