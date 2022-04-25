Jackson Muleka, gollere devam ediyor!

🇨🇩Jackson Muleka Kyanvubu, Kasımpaşa



👕10 Maç

⚽10 Gol

🎯2 Asist pic.twitter.com/etSiosfyye



— Sporx (@sporx) April 25, 2022

Kasımpaşa'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor.Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçı da boş geçmeyen Demokratik Kongolu santrfor, ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti.Göztepe ile Adana Demirspor müsabakalarında 2'şer gol atan Muleka, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.