Göztepe: 3

'in 21. haftasında, taraftarı önünde'u konuk etti. İzmir'de büyük çekişmeye sahne olan maçta Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.Göztepe'nin gollerini 20. dakikada Deniz Kadah, 31. dakikada Celso Borges, 89. dakikada Nabil Ghilas kaydetti. Ev sahibinde 90+2. dakikada Serdar Gürler kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Georgios Tzavellas, 74. dakikada Papiss Cisse attı.Bu galibiyetin ardından Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 25'e çıkarırken, Alanyaspor 25 puanda kaldı.Mücadelenin 37. dakikasında kaleci Beto, yandan açılan ortada topu kontrol etmek isterken, ters bir şekilde yere düştü. Kısa bir süre hareketsiz kalan Beto için hemen sağlık görevlileri sahaya girdi. Beto müdahalesinin ardından ayağa kalktı. Hafif omuz sakatlığına rağmen Portekizli file bekçisi oyuna devam etti.Göztepe ligde bir sonraki haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise bir sonraki maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.1. dakikada Nsakala'nın savunmadan dönen ortasında Djalma Campos cezası içinde vuruşunu yaptı, kaleci Beto gole izin vermedi.15. dakikada Yasin Öztekin'in soldan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Castro'nun şutunda, top sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.20. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Göztepe'de, cezasına yapılan ortada Yasin Öztekin topla buluştu. Yasin Öztekin'in vuruşunda kale direğinden dönen topu Deniz Kadah kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.31. dakikada sol kanattan Castro'nun ortasına hareketlenen Borges'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.42. dakikada Djalma Campos'un kullandığı korner atışında, Tzavellas'ın ceza alanı içinde kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.Maçın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın 61. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Poko'nun pasında cezası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-289. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Castro'nun ceza sahası içine doğru attığı topa hareketlenen Ghilas'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 3-290+1. dakikada Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Serdar Gürler, Efecan Karaca'yla girdiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Karşılaşma, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından aralarında gerginlik yaşanan Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Aytemiz Alanyaspor'da Taha Yalçıner sarı kart gördü.BornovaFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf BozdoğanBeto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk. 82 Ghilas)Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Dk. 83 Taha Yalçıner), Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas (Dk. 90+2 Steven Caulker), Junior Fernandes (Dk. 88 Josef Sural)Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 90+1 Serdar Gürler (Göztepe)Dk. 28 Borges, Dk. 33 Poko, Dk. 54 Castro, Dk. 64 Yasin Öztekin, Dk. 90+3 Beto, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe), Dk. 44 Welinton, Dk. 61 Nsakala, Dk. 76 Tzavellas, Taha Yalçıner (Maç bitiminde) (Aytemiz Alanyaspor)