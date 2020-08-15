İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edildi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından gruplara ayrılan oyuncular, kurulan istasyonlarda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.
Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından gruplara ayrılan oyuncular, kurulan istasyonlarda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.
Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.