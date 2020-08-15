İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 17:32
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edildi.

 Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından gruplara ayrılan oyuncular, kurulan istasyonlarda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.

Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için