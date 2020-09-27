İtalya Serie A 2. hafta maçında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.



Mücadelenin 31. dakikasında Roma'nın kazandığı penaltıyı Veretout gole çevirerek takımını öne geçirdi. 44. dakikada bu kez Ronaldo, Juventus'un penaltısını gole çevirti de eşitlik geldi. 45+1'de Veretout'un golüyle Roma bir kez daha öne geçti ve ilk yarı sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olmaya çalışırken Juventus'tan Rabiot, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 69. dakikaya gelindiğinde ise Ronaldo, Danilo'nun ortasına müthiş yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti.



Milli futbolcumuz Merih Demiral yedek kulübesinde başladığı maçta oyuna dahil olmadı.



Bu sonucun ardından Juventus 4 puana yükselirken Roma ise ilk puanını almış oldu.



