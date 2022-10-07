Galatasaray'da sezon başı başlatılan değişim hem skorlara hem de bireysel performanslara yansıdı. Torrent zamanında kadroda bile kendine yer bulmayan Sacha Boey âdeta yeni bir oyuncu gibi katkı veriyor. İspanyol teknik adam yönetiminde ayrılmayı kafasına koyan Nelsson da Okan Buruk ile yakaladığı ikili diyalog sonrası sarı kırmızılılarda kalmaya karar verdi. Danimarkalı stoper yaz döneminde nerdeyse Sevilla'nın kapısından dönmüştü.



BÜYÜK DEĞİŞİM



Danimarkalı bu dönemde, Buruk'un kendisine hissettirdiği değer ve uzun vadeli planlarından sonra kalmayı kafasında netleştirdi. Bundan sonra da performansı zirve yaptı. Benzer durum Boey için de geçerli. Torrent'in gönderilmesini istediği oyuncu son anda kaldı ve Buruk'un desteğiyle formayı kaptı. G.Saray yönetimi Nelsson'dan sonra Boey'i de ödüllendirmeyi kararlaştırdı. Oyuncuyla yıllık 850 bin avrodan 2027'ye kadar sözleşme imzalanacak.



