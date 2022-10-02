"YÜKSEK ENERJİYLE SON DAKİKAYA KADAR OYNAYIN"

"İLK YARIDAKİ GOL GALİBİYETİN KAPISINI AÇAR"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine bir fırsat maçı olarak bakıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, derbi öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yaptı ve beklentilerini anlattı.Fransız çalıştırıcı, tesislerde gerçekleştirdiği son toplantıda hem rakip analizi yaptı hem de galibiyet istedi. Son iki maçta kaybedilen puanlar nedeniyle derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Ismael, "Bu maçı kendi taraftarımızın önünde oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bildiğiniz gibi seyircimiz tüm biletleri bitirdi ve bizi desteklemek için tribünleri dolduracak. Takım bütünlüğü içinde, yüksek enerjiyle ve son dakikaya kadar kazanma isteğiyle oynarsak hedefimize ulaşırız. Son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı evlerine bu kez mutlu gönderelim" dedi.Ayrıca Valerien Ismael'in oyuncularından maça coşkulu ve tempolu bir başlangıç yapmalarını istediği de belirtildi. Derbi maçlarda skor üstünlüğü yakalamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlıların teknik patronu, "İlk yarıda atacağımız bir gol bize galibiyetin de kapısını açacaktır. Ancak golün gecikmesi de kesinlikle strese yol açmamalı. Sabırlı ve kazanma isteğiyle oynamaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.