Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken faturası da ağır oldu.800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.Sezon sonu gönderilecekler listesinde yer alan Douglas, sadece 7 maçta görev yapıp, 454 dakika sahada kaldı.