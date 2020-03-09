İşte Douglas'ın Beşiktaş'a faturası

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Douglas'ın siyah-beyazlılara maliyeti belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
İşte Douglas'ın Beşiktaş'a faturası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2020 10:19
Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken faturası da ağır oldu.

800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.

Sezon sonu gönderilecekler listesinde yer alan Douglas, sadece 7 maçta görev yapıp, 454 dakika sahada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için