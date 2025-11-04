İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbinin VAR kayıtları!

Süper Lig'de geride kalan 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
VAR kayıtlarında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yer aldı. İşte haftanın VAR kayıtları:
Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyon:
VAR: "Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
VAR: "Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana."
VAR: "Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana."
Ali Yılmaz: "Tamam hocam sarı kartı iptal ediyorum."
VAR: "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş."
