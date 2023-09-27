İstanbulspor'un Galatasaray'a karşı pas kabusu!

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'un maç boyunca pas yapmakta yaşadığı sıkıntı istatistiklere de dikkat çekici şekilde yansıdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'un Galatasaray'a karşı pas kabusu!
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27 Eylül 2023 10:44
İstanbulspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında takımın başında teknik sorumlu olarak Olcay Demir çıktı.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Demir, "Bütün hazırlıkları Fatih hoca ile birlikte yaptık. Oynayacağımız oyun tamamen Fatih hocanın oyunu. Bir farklılık var; hiç görmediğiniz bir oyuncu oynatacağız.

Galatasaray'a iyi hazırlandık ve birkaç planımız var. İnşallah bizim içini iyi geçer" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Demir'in planları tutmadı.

İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Özellikle maç genelindeki pas hatalarıyla dikkat çeken İstanbulsporlu futbolcular, Galatasaray'ın 510 başarılı pas yaptığı mücadeleyi 175 pasla tamamladı. Ev sahibi ekibin pas başarısı, yüzde 65'te kaldı.

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