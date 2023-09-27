İstanbulspor'un Galatasaray'a karşı pas kabusu!

İstanbulspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında takımın başında teknik sorumlu olarak Olcay Demir çıktı.
Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Demir, "Bütün hazırlıkları Fatih hoca ile birlikte yaptık. Oynayacağımız oyun tamamen Fatih hocanın oyunu. Bir farklılık var; hiç görmediğiniz bir oyuncu oynatacağız.
Galatasaray'a iyi hazırlandık ve birkaç planımız var. İnşallah bizim içini iyi geçer" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Demir'in planları tutmadı.
İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Özellikle maç genelindeki pas hatalarıyla dikkat çeken İstanbulsporlu futbolcular, Galatasaray'ın 510 başarılı pas yaptığı mücadeleyi 175 pasla tamamladı. Ev sahibi ekibin pas başarısı, yüzde 65'te kaldı.
Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Demir, "Bütün hazırlıkları Fatih hoca ile birlikte yaptık. Oynayacağımız oyun tamamen Fatih hocanın oyunu. Bir farklılık var; hiç görmediğiniz bir oyuncu oynatacağız.
Galatasaray'a iyi hazırlandık ve birkaç planımız var. İnşallah bizim içini iyi geçer" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Demir'in planları tutmadı.
İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Özellikle maç genelindeki pas hatalarıyla dikkat çeken İstanbulsporlu futbolcular, Galatasaray'ın 510 başarılı pas yaptığı mücadeleyi 175 pasla tamamladı. Ev sahibi ekibin pas başarısı, yüzde 65'te kaldı.