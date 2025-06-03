İstanbulspor, Alper Avcı ile prensip anlaşmasına vardı!

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Mustafa Alper Avcı ile prensipte anlaştı.

calendar 03 Haziran 2025 16:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor, Alper Avcı ile prensip anlaşmasına vardı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile "prensipte" anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Alper Avcı, geçen sezon Adana Demirspor'da görev yaptı.


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