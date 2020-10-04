İspanya'dan Beşiktaş için Herrerin iddiası

Athletic Bilbao'nun kalecisi Iago Herrerin'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.



İspanya basınında çıkan haberlerde, Olympiakos ile birlikte Kartal'ın da 32 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamak için uğraştığı belirtildi. Haberde Yunan temsilcisinin teklifinin daha iyi olduğu ancak Herrerin'in iki öneriyi de değerlendirdiği kaydedildi..



"Ayrılmak istiyor, mutlu değil"



Athletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta da daha önce yaptığı açıklamada, "Ocak ayında ayrılmak istedi çünkü mutlu değil. Bence Iago'ya çok haksızlık edildi. Şimdi yapmamız gereken bir teklif geldiğinde ayrılmasını kolaylaştırmaktır" demişti.



