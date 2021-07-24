İsmail Köybaşı: 'Kalbim pır pır atıyor'

, yeni transferlerindenı için imza töreni düzenledi.İsmail Köybaşı, Trabzonspor'da şampiyon olmak istediğini belirtirken, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Uyumun ve aile olmanın başarıyı getireceğine inanıyorum.." ifadelerini kullandı.Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Çok önemli bir ailenin parçası oldun, gelen her oyuncu bunu çok açık ve net ifade ediyor. Trabzonspor ailesi büyük bir camia, aile olarak büyük bir aileyiz.Bizim taraftarımız sabırsızdır, her zaman şampiyonluğu isterler, bugün değil dün isterler. Bu doğrultuda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum İsmail'in. Her zaman bütün oyuncularımızın yanındayız." dedi.Trabzonspor'da geleneksel hale gelen yeni transferlerin forma satın alma ritüeli de sürerken Ağaoğlu, "TFF'nin koyduğu yerli oyuncu avantajını yaşıyorsun.