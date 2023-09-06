İsmail Kartal'dan üyelere kongre çağrısı

Fenerbahçe Yönetimi, 9 Eylül'de yapılacak olan Tüzük Tadil Kongresi'ne büyük önem veriyor. Katılımın sağlanması için de her türlü çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda teknik direktör İsmail Kartal da üyelere çağrıda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan üyelere kongre çağrısı
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06 Eylül 2023 09:01
Fenerbahçe'de 9 Eylül tarihinde Tüzük Tadil Kongresi gerçekleştirilecek. Büyük önem taşıyan bu kongrede katılımın fazla olması için teknik direktör İsmail Kartal da üyelere çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal üyelere seslenerek, ''Bugünlerde üyelerimizin, kulübümüzün geleceği için önemli hamleler yapmasının zamanı geldi. Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. 40 yılını geride bırakmış bir üyeyim. 9 Eylül'de gerçekleşecek Tüzük Tadil Kongremiz'e katılacağım. Tüm üyelerimizi de o önemli toplantıya davet ediyorum. Takım sahada savaşırken bizler de kulübün yönetimini ve geleceğini şekillendirmek için bir araya geleceğiz'' çağrısında bulundu. 



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