İsmail Kartal'dan üyelere kongre çağrısı

Fenerbahçe'de 9 Eylül tarihinde Tüzük Tadil Kongresi gerçekleştirilecek. Büyük önem taşıyan bu kongrede katılımın fazla olması için teknik direktör İsmail Kartal da üyelere çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal üyelere seslenerek, ''Bugünlerde üyelerimizin, kulübümüzün geleceği için önemli hamleler yapmasının zamanı geldi. Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. 40 yılını geride bırakmış bir üyeyim. 9 Eylül'de gerçekleşecek Tüzük Tadil Kongremiz'e katılacağım. Tüm üyelerimizi de o önemli toplantıya davet ediyorum. Takım sahada savaşırken bizler de kulübün yönetimini ve geleceğini şekillendirmek için bir araya geleceğiz'' çağrısında bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal üyelere seslenerek, ''Bugünlerde üyelerimizin, kulübümüzün geleceği için önemli hamleler yapmasının zamanı geldi. Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. 40 yılını geride bırakmış bir üyeyim. 9 Eylül'de gerçekleşecek Tüzük Tadil Kongremiz'e katılacağım. Tüm üyelerimizi de o önemli toplantıya davet ediyorum. Takım sahada savaşırken bizler de kulübün yönetimini ve geleceğini şekillendirmek için bir araya geleceğiz'' çağrısında bulundu.