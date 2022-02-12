İsmail Kartal'a Ferdi ve Berke sorusu!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer'in sözleşme görüşmeleri teknik direktör İsmail Kartal'a soruldu.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a Ferdi ve Berke sorusu!
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12 Şubat 2022 19:31
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer'in sözleşmesi soruldu.

Bir gazetecinin, "Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşme görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna İsmail Kartal, "Ferdi'ye sol bek için transfer teklifi olabilir her an (gülerek). Ferdi bizim evladımız en kısa zamanda bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu durum Berke için de geçerli" yanıtını verdi.

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