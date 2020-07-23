Isla: "Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım"

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, transferdeki geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Isla: 'Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım'
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23 Temmuz 2020 17:57
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna geldikten sonra sezonun bitmesini beklemeden yollar ayrılan Mauricio Isla, ülkesinde vedasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe ile arasında bir sorun olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Gazetelerde çok şeyler yazıldı. Kulüple kavga ettiğim, para sorunu yaşadığım söylendi ancak öyle bir şey yoktu. Kulüp ve menajerim arasında görüşme yapıldı ve ayrıldım. Fenerbahçe'de geçirdiğim 3 yıl için teşekkür ederim." ifadelerini jullandı.

"BOCA, REAL VE BARÇA GİBİ"

Boca Juniors'un teklifini düşündüğünü söyleyen Isla, "Boca'ya gidersem, sonuna kadar gideceğim. 5 ay oynayıp, Avrupa'ya dönme olmayacak. Güney Amerika'nın en iyi takımından bahsediyoruz. Boca, Real Madrid, Barcelona ve Juventus seviyesinde bir takım, sakince değerlendirmek lazım" dedi.

Mauricio Isla, 3 sezonda Fenerbahçe'de 91 maça çıktı ve 13 asist yaptı.



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