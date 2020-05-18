İskoçya'da lig tescil edildi, şampiyon Celtic

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İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.Daha önce de Hollanda Ligi'nde sezon tamamlanmamış ve beyaz sezon ilan edilerek şampiyon belirlenmemişti. Belçika Ligi'nde ise Club Brugge, Fransa Ligi'nde ise Paris Saint Germain sezonun tamamlanamayacağı yönünde fikir birliğine varılmamasının ardından "hükümetin de destekleyici fikri" ile ilgili federasyonlar tarafından şampiyon ilan edilmişti.Belçika, Hollanda ve Fransa ligleri iptal kararı verdiler. Fransa Futbol Federasyonu aynı görüşte olmamasına rağmen Fransa Başbakanı bu kararı verdi. Fransa'da PSG liderdi ve çok ciddi puan farkı vardı. Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda, sadece gol farkı var. Arkasında yine iki takımımız az farkla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Ligden düşmeye gelirsek yine gol farkıyla. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız ligleri oynatarak bitirmektir. Aksi halde büyük huzursuzluklar olur. Futbol sevgisi başka hiçbir şeye benzemiyor. Kim hak etmişse o şampiyon olsun.