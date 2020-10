Başakşehir'in Paris Saint Germain karşısındaki etkili futbolunda İrfan Can Kahveci öne çıkan isimlerden biri oldu.



İrfan Can Kahveci, karşılaşma boyunca 5 şut pası vermeyi başardı. Bu istatistikte PSG'nin Fransız yıldız oyuncusu Mbappe ile sahanın en iyisi olan milli futbolcu, bununla birlikte karşılaşma boyunca 63 kez topla buluştu ve turuncu lacivertli takım arkadaşlarına verdiği paslarda yüzde 87.5'lik isabet oranı yakaladı.



Medipol Başakşehir'in önemli isimlerinden olan İrfan Can 4 şut çekmesine rağmen isabet bulamadı.