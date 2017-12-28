İrfan Buz: ''Cenk Tosun, Everton'da başarılı olur''

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olması beklenenhakkında Osmanlıspor teknik direktörüaçıklamalarda bulundu.Beşiktaş'a 4-1 kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından konuşan Buz, Cenk Tosun'un Everton'da başarılı olacağını söyledi.İrfan Buz, ''Cenk Tosun, İngiltere'ye giderse başarılı olur. Net söylüyorum. İnanılmaz bir yükseliş gösterdi. Avrupa'da da bunu gösterdi. Cenk'i yakından tanıyorum. Allah nazardan saklasın, gurur duyuyoruz.'' sözlerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının planlamasının yanlış olduğunu düşündüğünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:"Planlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Kupa statüsünü doğru buluyorum. Tek maça da indirilebilir ama zaman olarak kötü. Futbolcuları burada tutuyorsunuz, ilk yarıyı bitiriyorsunuz. Noel tatilleri var. 'İngiltere'de maçlar devam ediyor' diyorlar ama her yerde aynı değil. Afrika'ya gidenler var, Avrupa'ya gidenler var. Mental olarak futbolcuları belirli seviyede tutmak kolay değil. Bugün Beşiktaş tam kadro olarak çıktı. Bazı futbolcularımızı bu konuda koruduk. Korumamış olsaydık, daha fazla sıkıntı yaşayabilirdik. Bazı arkadaşları oynatmak istedik ve ellerinden geleni yaptılar."