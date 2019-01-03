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Inter'i Real Madrid korkusu sardı!

İnterli yetkililer, Arjantinli golcü Mauro Icardı ile yeniden sözleşme imzalamak için tüm birimleri seferber ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter'i Real Madrid korkusu sardı!
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03 Ocak 2019 16:28
İtalya Serie A devlerinden İnter, golcü futbolcusu Mauro Icardi ile yeniden sözleşme tazelemek için kırmızı alarm verdi, sebebi ise Real Madrid.

İtalyan medyasında yer alana habere göre, Real Madridli yetkililer kısa süre önce İtalya'da adeta kamp kurdu. Mauro Icardi için Milano'da olduğu belirtilen İspanyol devinin yöneticileri, bu transfer için zemin yoklamaya başladı.

İnter cephesinde ise kulüp CEO'su Giuseppe Marotta, bir an önce Arjantinli golcü ile yeniden nikah tazelemek ve olası transferi engellemek istiyor.

WANDA NARA'DAN POLİTİK TAVIR

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ise, bu durumu bir koz olarak kullanıyor. Ünlü manken, olası bir teklifin gelmesi halinde yıllık "8 milyon euro" maaş talep edeceği, haberin detaylarında aktarıldı.



Bu sezon İnter forması ile çıktığı 22 müsabakada 13 gol 2 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, 2013-14 sezonunda Sampdoria'dan 13 milyon euro bedelle mavi-siyahlı ekibin saflarına katılmıştı. 

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