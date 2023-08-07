Inter, yeni kalecisini açıkladı!

Inter, Bayern Münih'ten İsviçreli kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Inter, yeni kalecisini açıkladı!
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07 Ağustos 2023 21:36
Inter, Manchester United'a gönderdiği kalecisi Andre Onana'nın yerini doldurdu.

İtalyan ekibi, Bayern Münih'ten İsviçreli kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşme ve bonservis detaylarına yer verilmedi.

Yann Sommer, kariyerinde; Basel, Vaduz, Grasshoppers, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih formaları giydi.

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