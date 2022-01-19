Inter - Empoli maçı canlı olarak Tuttur'da

INTER - EMPOLI MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Inter ile Empoli İtalya Serie A mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Inter'in galibiyetine 1,15'lik oran verilirken Empoli'nin galibiyetine 7,40 ve beraberlik oranı ise 4,70 olarak değerlendirildi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,44 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,27 olarak bültende yer aldı.Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,55 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,71 olarak değerlendirildi.Maçta ilk golü Inter'in atmasına 1,18'lik oran açıklanırken ilk golü Empoli'nin atmasına 3,05'lik oran açıklandı. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 18,00 olarak değerlendirildi.