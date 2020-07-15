İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlayacak.

Haber; AA
İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor
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15 Temmuz 2020 18:09
İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede liglerin planlanandan geç sona ermesinin ardından yaz transferlerinin 27 Temmuz-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildiği ve FIFA'nın onayının beklendiği belirtildi.

Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.



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