09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

İngiltere'den beş gollü net galibiyet!

Dünya Kupası Elemeleri K grubu 5. maçında İngiltere, deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 mağlup etti.

İngiltere'den beş gollü net galibiyet!
Dünya Kupası Elemeleri K grubu 5. maçında İngiltere, Sırbistan'a konuk oldu.

Rajko Mitic Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiltere, 5-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Harry Kane, 35. dakikada Noni Madueke, 52. dakikada Ezri Konsa, 75. dakikada Marc Guehi ve 90. dakikada penaltıdan Marcus Rashford kaydetti.

Sırbistan'da Nikola Milenkovic, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Sırbistan, 7 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında İngiltere, Letonya deplasmanına gidecek. Sırbistan, Arnavutluk'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
