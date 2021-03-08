ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı

Takım O G M A Y Puan 1. Anadolu Efes 23 22 1 2023 1716 45 2. Pınar Karşıyaka 23 19 4 1947 1715 41 3. Fenerbahçe Beko 23 17 6 1989 1765 40 4. TOFAŞ 23 13 10 1959 1885 36 5. Türk Telekom 23 13 10 1907 1889 36 6. Beşiktaş Icrypex 23 13 10 1917 1847 35 7. HDI Sigorta Afyon Belediyespor 23 12 11 1905 1959 35 8. Darüşşafaka Tekfen 23 12 11 1858 1806 35 9. Empera Halı Gaziantep Basketbol 23 12 11 1741 1702 35 10 Aliağa Petkimspor 23 9 14 1874 1871 32 11. Bahçeşehir Koleji 23 8 15 1850 1894 31 12. Frutti Extra Bursaspor 23 8 15 1809 1931 31 13. Büyükçekmece Basketbol 23 8 15 1850 2007 31 14. Galatasaray 23 7 16 1837 1978 29 15. OGM Ormanspor 23 6 17 1789 2016 29 16. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 23 5 18 1740 2014 28

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes'in deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a yenilmesiyle, organizasyonda namağlup takım kalmadı.Anadolu Efes'in 45 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde lacivert-beyazlı ekibi 41 puanlı Pınar Karşıyaka ile 40 puanlı Fenerbahçe Beko takip ediyor.Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler, çapraz eşleşmeyle play-off etabında mücadele edecek. Son ikide yer alanların küme düşeceği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile OGM Ormanspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Bu iki takımın önünde Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji yer alıyor.Maç başına 88 sayı ortalaması yakalayan Anadolu Efes'in en skorer takım konumunda bulunduğu ligde, maç başına potasında 74 sayı gören Empera Halı Gaziantep Basketbol ise en az sayı yiyen ekip.Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesindeki verimlilik puanı sıralamasında maç başına 26,43 ortalama yakalayan Beşiktaş Icrypex'ten Alperen Şengün ilk sırada yer alıyor. Alperen Şengün'ü Empera Halı Gaziantep Basketbol'dan Mouhammadou Jaiteh ile Büyükçekmece Basketbol'dan Abodunrin Gabriel Olaseni izliyor.Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:Not: Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex ve Galatasaray'ın birer puanı silinmiştir.13.00 Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)17.30 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)13.00 Türk Telekom-Galatasaray (Mamak Belediyesi)15.15 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)17.30 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)20.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar)