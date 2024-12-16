İlk gollerini Galatasaray'a attı

Ozan Tufan, Trabzonspor formasıyla ilk gollerini Galatasaray ağlarına gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlk gollerini Galatasaray'a attı
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16 Aralık 2024 21:26
Son güncelleme 16 Aralık 2024 22:56
Trabzonsporlu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk gollerini RAMS Park'ta attı.

Daha önce Süper Lig kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terleten Ozan Tufan, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu.

Abdullah Avcı sonrası, Bursaspor'dan eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, 3 maç sonra ilk 11'e geri döndü.

Ozan Tufan, Galatasaray deplasmanında 17. dakikada kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve bordo mavili formayla ilk golünü attı. Ozan Tufan ikinci golünü ise 55. dakikada yine kafayla attı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray'a rakip olduğu 11. maçta ilk gollerini  ağlara gönderdi.

4 YIL SONRA 'DUBLE' YAPTI

Ozan Tufan, Süper Lig'de 4 yıl sonra bir maçta 2 gol birden attı. 2020'de Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş ağlarını 2 kez havalandıran Ozan, bu kez de Galatasaray ağlarına 2 gol attı.

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