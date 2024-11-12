İki gün içinde bambaşka bir Saint-Maximin

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, oyun stiliyle en heyecan verici transferlerden biri oldu.
Yıldız futbolcu, istikrarsız formuyla bir türlü bekleneni tam anlamıyla veremedi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, perşembe günü 3-1 kaybedilen Alkmaar mücadelesinde ise adeta dibe vurdu.
Maximin, oyunda kaldığı 58 dakikada birçok top kaybı yaşamış, 14 ikili mücadelenin 11'ini kaybetmişti. Mourinho bile tribünde öğrencisine büyük tepki göstermişti.
SADECE 2 GÜN SONRA MUHTEŞEM OYNADI
Fransız oyuncu, bu karşılaşmadan sadece 2 gün sonra Sivasspor maçında bambaşka bir futbol sergiledi. Bu kez 90 dakika sahada kalan Maximin, 4 çalım ve 3 isabetli şutla bu alanda sahanın en iyisi oldu.
Yıldız futbolcu, 6 top kaparak lig kariyerindeki rekoru kırdı. 27 yaşındaki oyuncu bu kez 13 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 8 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.
Maximin harika futbolunu 90+4'te kaydettiği golle muhteşem performansını taçlandırdı.
Yıldız futbolcu, istikrarsız formuyla bir türlü bekleneni tam anlamıyla veremedi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, perşembe günü 3-1 kaybedilen Alkmaar mücadelesinde ise adeta dibe vurdu.
Maximin, oyunda kaldığı 58 dakikada birçok top kaybı yaşamış, 14 ikili mücadelenin 11'ini kaybetmişti. Mourinho bile tribünde öğrencisine büyük tepki göstermişti.
SADECE 2 GÜN SONRA MUHTEŞEM OYNADI
Fransız oyuncu, bu karşılaşmadan sadece 2 gün sonra Sivasspor maçında bambaşka bir futbol sergiledi. Bu kez 90 dakika sahada kalan Maximin, 4 çalım ve 3 isabetli şutla bu alanda sahanın en iyisi oldu.
Yıldız futbolcu, 6 top kaparak lig kariyerindeki rekoru kırdı. 27 yaşındaki oyuncu bu kez 13 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 8 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.
Maximin harika futbolunu 90+4'te kaydettiği golle muhteşem performansını taçlandırdı.