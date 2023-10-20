Igor Tudor, İstanbul'a geldi

Adı sıklıkla Beşiktaş ile anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'A GELDİ
DHA'nın haberine göre; Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.
Geçtğimiz hafta Hırvat basınında yer alan haberlerde; Beşiktaş'ın teknik heyete, uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i katmasının ardından Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçmesinin beklendiği ifade edilmişti.
TÜRK FUTBOLUNU BİLİYOR
Tudor'un daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldığı ve bu nedenle Türk futboluna aşina bir isim olduğu aktarıldı.
Son olarak Marsilya'da çalışan 45 yaşındaki Igor Tudor, Haziran ayında Fransız ekibinden ayrılmıştı.
İSTANBUL'A GELDİ
DHA'nın haberine göre; Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.
Geçtğimiz hafta Hırvat basınında yer alan haberlerde; Beşiktaş'ın teknik heyete, uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i katmasının ardından Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçmesinin beklendiği ifade edilmişti.
TÜRK FUTBOLUNU BİLİYOR
Tudor'un daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldığı ve bu nedenle Türk futboluna aşina bir isim olduğu aktarıldı.
Son olarak Marsilya'da çalışan 45 yaşındaki Igor Tudor, Haziran ayında Fransız ekibinden ayrılmıştı.