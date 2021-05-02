İftara ne pişirsem, iftara güzel yemekler tarifler

İFTARA NE KADAR KALDI?

Ramazanda iftarda ne yapsam? İftar yemek tarifi, iftar için tarifler, en güzel menüler şeklinde aramalar yapıyorsanız tam sizin için bir haber hazırladık. İftara ne pişirsem sorusundan yola çıkarak iftara güzel yemekler tariflerini derledikMALZEMELER:4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana7 Su Bardağı Sıcak Su2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ2 Diş Sarımsak1 Yemek Kaşığı Kuru Nane1 Yemek Kaşığı Domates Salçası1 Çay Kaşığı Karabiber1 Çay Kaşığı Pul BiberTuz4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâseye alın ve üzerine bir bardak sıcak su dökerek eritin. Yaklaşık 5 dakika bekletin.Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvıyağını alın. 2 diş sarımsağı rendeleyerek yağın içerisine ilâve edin. Yaklaşık 1 dakika orta ateşte sarımsakları kavurun.1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.1 yemek kaşığı kuru naneyi, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı pul biberi ve tuzu kavrulan salçanın üzerine ekleyin.Suyla açmış olduğunuz tarhanayı, kavrulmuş salça ve sarımsağın üzerine ilave edin.Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar karıştırın.Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.MALZEMELER:250 gram haşlanmış yeşil mercimekYarım demet dereotuYarım demet maydanoz6 adet salatalık turşusu3 adet kırmızıbiber1 küçük kutu mısır1/4 demet taze kişniş1/2 tatlı kaşığı kimyonSalata sosu için:4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı2 yemek kaşığı üzüm sirkesi1/2 çay kaşığı tuzYAPILIŞI:Yeşil mercimeği haşlamadan önce bir miktar suda bekletin. Daha sonra haşlayamaya alın ve çok erimeden ocaktan alın.Bir yandan diğer yeşillikleri ve kişnişi incecik kıyın, salatalık turşularını ve kırmızı mercimeği de küp küp kesin. Doğradığınız malzemeleri ve yeşil mercimekleri derin bir kaba alın ve harmanlayın.Başka bir kapta salata soslarını karıştırın ve diğer malzemelerin üzerine gezdirin. İyice harmanladığınız salatayı servis tabağına alabilirsiniz.1 Kilogram patates (rendelenmiş)250 gram kıyma1 adet yumurta2 dilim bayat ekmek kırıntısı1/2 demet maydanoz (kıyılmış)1 adet soğan (rendelenmiş)1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı kimyon1 çay kaşığı naneYAPILIŞI:Öncelikle derin bir kasenin içerisine rendelenmiş ve suyu sıkılmış patateslerinizi alın, üzerine kıymasını, yumurta ve ekmek kırıntıları kısacası tüm malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.Tavada kızan yağın üzerine köflerinizi koyun ve altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Afiyet olsun.MALZEMELERBir paket yassı makarnaBir paket krema200 gram kemiksiz tavuk250 gram mantarTuzKarabiberSıvı yağÖncelikle makarnalarımızı kaynatıyoruz, makarnalarımız kaynadıktan sonra makarnalarımızın haşlama suyundan bir su bardağı kenara koyuyoruz ve makarnalarımızı süzüyoruz.Sonra tavuklarımızı jülyen dilim şeklinde doğruyoruz ve yağda kavurmaya başlıyoruz. Tavuklarımızın pişmesinin ardından iri iri doğradığımız mantarları da tavuklarımızla birlikte biraz kavrulmaya bırakıyoruz.Suyunu çekip tam anlamıyla kavrultan sonra mantarlarımız ile tavuklarımız tam anlamıyla piştikten sonra bir paket kremayı pişmiş tavuk ve mantarlarımızın üzerine döküyoruz.Bir iki dakika kremayla birlikte pişmeye bırakıyoruz ardından ayırdığımız bir su bardağı haşlanmış makarna suyumuzu da bu pişen kremalı karışımımızın içine döküyoruz.Ve yine 2-3 dakika pişmeye bırakıyoruz. Son olarak tuz ve karabiberimizi kremalı mantarlı sosumuza ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuz ile haşlanmış makarnalarımızı sürdürüyoruz. Ve fettucini hazır...3 adet yumurta1,5 su bardağı şeker1,5 su bardağı süt1 su bardağı sıvı yağ1 paket kakao (25g)1 paket kabartma tozu1 paket vanilya2 su bardağı unÜst sosunu hazırlama için:1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)Yarım su bardağı sütIslak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışıma yarım bardak süt ilave ederek 1 taşım kaynatılır.Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 10 dk kadar sonra üzerine yavaş yavaş soğuk şerbet dökülür. Üzerine ceviz serpilir. Birkaç saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.Salata: ManzanaÇorba : Mercimek ÇorbasıAnayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfteArayemek: Mısırlı Pilav, KompostoTatlı: Kolay İncir TatlısıSalata: Semiz Otu SalatasıÇorba : İrmik ÇorbasıAnayemekler: Kabak Patates ÇalkamaArayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve CacıkTatlı: Bisküvili PudingSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba : Yayla ÇorbasıAnayemekler: Patates MusakkaArayemek: Sütlü Makarna ve HoşafTatlı: Kahveli PudingSalata: Akdeniz SalatasıÇorba : Patates ÇorbasıAnayemekler: Yalancı İskenderArayemek: Leziz PilavTatlı: Diyet TatlıSalata: Havuç SalatasıÇorba : Ezogelin ÇorbasıAnayemekler: Sarımsaklı YahniArayemek: Bademli Pilav ve KompostoTatlı: Havuçlu ToplarSalata: Yeşil Zeytinli SalataÇorba : Şehriyeli Tavuk ÇorbasıAnayemekler: Fırında Karnıbahar BöreğiArayemek: Buhara Pilavı ve HoşafTatlı: Yalancı Tavuk GöğüsüSalata: Cevizli Patlıcan SalatasıÇorba: Domatesli Telşeriyeli ÇorbaAnayemekler: Susamlı Tavuk PaneArayemek: Maklube ve HoşafTatlı: GüllaçSalata: Amerikan SalatasıÇorba: Çerkez ÇorbasıAnayemek: Analı KızlıArayemek: Kestaneli Pilav ve YoğurtTatlı: Gül TatlısıSalata: Nar Ekşili SalataÇorba: Kolay ÇorbaAnayemek: Hamsi BuğlamaArayemek: Sebzeli Bulgur PilavıTatlı: Şam TatlısıSalata: Maydanoz SalatasıÇorba: Annenim Nefis Mercimek ÇorbasıAnayemek: Palamut KağıttaArayemek: Havuçlu PilavTatlı: Revani