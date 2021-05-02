İftara ne pişirsem, iftara güzel yemekler tarifler

Ramazanda iftarda ne yapsam? İftar yemek tarifi, iftar için tarifler, en güzel menüler şeklinde aramalar yapıyorsanız tam sizin için bir haber hazırladık. İftara ne pişirsem sorusundan yola çıkarak iftara güzel yemekler tariflerini derledik
TARHANA ÇORBASI TARİFİMALZEMELER:
4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana
7 Su Bardağı Sıcak Su
2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
2 Diş Sarımsak
1 Yemek Kaşığı Kuru Nane
1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
1 Çay Kaşığı Karabiber
1 Çay Kaşığı Pul Biber
Tuz
YAPILIŞI
4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâseye alın ve üzerine bir bardak sıcak su dökerek eritin. Yaklaşık 5 dakika bekletin.
Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvıyağını alın. 2 diş sarımsağı rendeleyerek yağın içerisine ilâve edin. Yaklaşık 1 dakika orta ateşte sarımsakları kavurun.
1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
1 yemek kaşığı kuru naneyi, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı pul biberi ve tuzu kavrulan salçanın üzerine ekleyin.
Suyla açmış olduğunuz tarhanayı, kavrulmuş salça ve sarımsağın üzerine ilave edin.
Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar karıştırın.
Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?
YEŞİL MERCİMEK SALATASI TARİFİ
MALZEMELER:
250 gram haşlanmış yeşil mercimek
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
6 adet salatalık turşusu
3 adet kırmızıbiber
1 küçük kutu mısır
1/4 demet taze kişniş
1/2 tatlı kaşığı kimyon
Salata sosu için:
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1/2 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Yeşil mercimeği haşlamadan önce bir miktar suda bekletin. Daha sonra haşlayamaya alın ve çok erimeden ocaktan alın.
Bir yandan diğer yeşillikleri ve kişnişi incecik kıyın, salatalık turşularını ve kırmızı mercimeği de küp küp kesin. Doğradığınız malzemeleri ve yeşil mercimekleri derin bir kaba alın ve harmanlayın.
Başka bir kapta salata soslarını karıştırın ve diğer malzemelerin üzerine gezdirin. İyice harmanladığınız salatayı servis tabağına alabilirsiniz.
KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ
MALZEMELER:
1 Kilogram patates (rendelenmiş)
250 gram kıyma
1 adet yumurta
2 dilim bayat ekmek kırıntısı
1/2 demet maydanoz (kıyılmış)
1 adet soğan (rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane
YAPILIŞI:
Öncelikle derin bir kasenin içerisine rendelenmiş ve suyu sıkılmış patateslerinizi alın, üzerine kıymasını, yumurta ve ekmek kırıntıları kısacası tüm malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.
Tavada kızan yağın üzerine köflerinizi koyun ve altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Afiyet olsun.
FETTUCİNİ TARİFİ
MALZEMELER
Bir paket yassı makarna
Bir paket krema
200 gram kemiksiz tavuk
250 gram mantar
Tuz
Karabiber
Sıvı yağ
YAPILIŞI:
Öncelikle makarnalarımızı kaynatıyoruz, makarnalarımız kaynadıktan sonra makarnalarımızın haşlama suyundan bir su bardağı kenara koyuyoruz ve makarnalarımızı süzüyoruz.
Sonra tavuklarımızı jülyen dilim şeklinde doğruyoruz ve yağda kavurmaya başlıyoruz. Tavuklarımızın pişmesinin ardından iri iri doğradığımız mantarları da tavuklarımızla birlikte biraz kavrulmaya bırakıyoruz.
Suyunu çekip tam anlamıyla kavrultan sonra mantarlarımız ile tavuklarımız tam anlamıyla piştikten sonra bir paket kremayı pişmiş tavuk ve mantarlarımızın üzerine döküyoruz.
Bir iki dakika kremayla birlikte pişmeye bırakıyoruz ardından ayırdığımız bir su bardağı haşlanmış makarna suyumuzu da bu pişen kremalı karışımımızın içine döküyoruz.
Ve yine 2-3 dakika pişmeye bırakıyoruz. Son olarak tuz ve karabiberimizi kremalı mantarlı sosumuza ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuz ile haşlanmış makarnalarımızı sürdürüyoruz. Ve fettucini hazır...
ISLAK KEK TARİFİ
MALZEMELER
3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kakao (25g)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
Üst sosunu hazırlama için:
1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
Yarım su bardağı süt
YAPILIŞI
Islak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.
Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışıma yarım bardak süt ilave ederek 1 taşım kaynatılır.
Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 10 dk kadar sonra üzerine yavaş yavaş soğuk şerbet dökülür. Üzerine ceviz serpilir. Birkaç saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.
İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana
Çorba : Mercimek Çorbası
Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte
Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto
Tatlı: Kolay İncir Tatlısı
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?
İFTAR MENÜSÜ 2
Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası
Anayemekler: Kabak Patates Çalkama
Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık
Tatlı: Bisküvili Puding
İFTAR MENÜSÜ 3
Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası
Anayemekler: Patates Musakka
Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf
Tatlı: Kahveli Puding
İFTAR MENÜSÜ 4
Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası
Anayemekler: Yalancı İskender
Arayemek: Leziz Pilav
Tatlı: Diyet Tatlı
İFTAR MENÜSÜ 5
Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası
Anayemekler: Sarımsaklı Yahni
Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto
Tatlı: Havuçlu Toplar
İFTAR MENÜSÜ 6
Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası
Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği
Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf
Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü
İFTAR MENÜSÜ 7
Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba
Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane
Arayemek: Maklube ve Hoşaf
Tatlı: Güllaç
İFTAR MENÜSÜ 8
Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası
Anayemek: Analı Kızlı
Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt
Tatlı: Gül Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 9
Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba
Anayemek: Hamsi Buğlama
Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı
Tatlı: Şam Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 10
Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası
Anayemek: Palamut Kağıtta
Arayemek: Havuçlu Pilav
Tatlı: Revani
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana
7 Su Bardağı Sıcak Su
2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
2 Diş Sarımsak
1 Yemek Kaşığı Kuru Nane
1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
1 Çay Kaşığı Karabiber
1 Çay Kaşığı Pul Biber
Tuz
YAPILIŞI
4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâseye alın ve üzerine bir bardak sıcak su dökerek eritin. Yaklaşık 5 dakika bekletin.
Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvıyağını alın. 2 diş sarımsağı rendeleyerek yağın içerisine ilâve edin. Yaklaşık 1 dakika orta ateşte sarımsakları kavurun.
1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
1 yemek kaşığı kuru naneyi, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı pul biberi ve tuzu kavrulan salçanın üzerine ekleyin.
Suyla açmış olduğunuz tarhanayı, kavrulmuş salça ve sarımsağın üzerine ilave edin.
Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar karıştırın.
Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?
YEŞİL MERCİMEK SALATASI TARİFİ
MALZEMELER:
250 gram haşlanmış yeşil mercimek
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
6 adet salatalık turşusu
3 adet kırmızıbiber
1 küçük kutu mısır
1/4 demet taze kişniş
1/2 tatlı kaşığı kimyon
Salata sosu için:
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1/2 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Yeşil mercimeği haşlamadan önce bir miktar suda bekletin. Daha sonra haşlayamaya alın ve çok erimeden ocaktan alın.
Bir yandan diğer yeşillikleri ve kişnişi incecik kıyın, salatalık turşularını ve kırmızı mercimeği de küp küp kesin. Doğradığınız malzemeleri ve yeşil mercimekleri derin bir kaba alın ve harmanlayın.
Başka bir kapta salata soslarını karıştırın ve diğer malzemelerin üzerine gezdirin. İyice harmanladığınız salatayı servis tabağına alabilirsiniz.
KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ
MALZEMELER:
1 Kilogram patates (rendelenmiş)
250 gram kıyma
1 adet yumurta
2 dilim bayat ekmek kırıntısı
1/2 demet maydanoz (kıyılmış)
1 adet soğan (rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane
YAPILIŞI:
Öncelikle derin bir kasenin içerisine rendelenmiş ve suyu sıkılmış patateslerinizi alın, üzerine kıymasını, yumurta ve ekmek kırıntıları kısacası tüm malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.
Tavada kızan yağın üzerine köflerinizi koyun ve altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Afiyet olsun.
FETTUCİNİ TARİFİ
MALZEMELER
Bir paket yassı makarna
Bir paket krema
200 gram kemiksiz tavuk
250 gram mantar
Tuz
Karabiber
Sıvı yağ
YAPILIŞI:
Öncelikle makarnalarımızı kaynatıyoruz, makarnalarımız kaynadıktan sonra makarnalarımızın haşlama suyundan bir su bardağı kenara koyuyoruz ve makarnalarımızı süzüyoruz.
Sonra tavuklarımızı jülyen dilim şeklinde doğruyoruz ve yağda kavurmaya başlıyoruz. Tavuklarımızın pişmesinin ardından iri iri doğradığımız mantarları da tavuklarımızla birlikte biraz kavrulmaya bırakıyoruz.
Suyunu çekip tam anlamıyla kavrultan sonra mantarlarımız ile tavuklarımız tam anlamıyla piştikten sonra bir paket kremayı pişmiş tavuk ve mantarlarımızın üzerine döküyoruz.
Bir iki dakika kremayla birlikte pişmeye bırakıyoruz ardından ayırdığımız bir su bardağı haşlanmış makarna suyumuzu da bu pişen kremalı karışımımızın içine döküyoruz.
Ve yine 2-3 dakika pişmeye bırakıyoruz. Son olarak tuz ve karabiberimizi kremalı mantarlı sosumuza ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuz ile haşlanmış makarnalarımızı sürdürüyoruz. Ve fettucini hazır...
ISLAK KEK TARİFİ
MALZEMELER
3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kakao (25g)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
Üst sosunu hazırlama için:
1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
Yarım su bardağı süt
YAPILIŞI
Islak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.
Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışıma yarım bardak süt ilave ederek 1 taşım kaynatılır.
Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 10 dk kadar sonra üzerine yavaş yavaş soğuk şerbet dökülür. Üzerine ceviz serpilir. Birkaç saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.
İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana
Çorba : Mercimek Çorbası
Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte
Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto
Tatlı: Kolay İncir Tatlısı
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?
İFTAR MENÜSÜ 2
Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası
Anayemekler: Kabak Patates Çalkama
Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık
Tatlı: Bisküvili Puding
İFTAR MENÜSÜ 3
Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası
Anayemekler: Patates Musakka
Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf
Tatlı: Kahveli Puding
İFTAR MENÜSÜ 4
Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası
Anayemekler: Yalancı İskender
Arayemek: Leziz Pilav
Tatlı: Diyet Tatlı
İFTAR MENÜSÜ 5
Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası
Anayemekler: Sarımsaklı Yahni
Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto
Tatlı: Havuçlu Toplar
İFTAR MENÜSÜ 6
Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası
Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği
Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf
Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü
İFTAR MENÜSÜ 7
Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba
Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane
Arayemek: Maklube ve Hoşaf
Tatlı: Güllaç
İFTAR MENÜSÜ 8
Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası
Anayemek: Analı Kızlı
Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt
Tatlı: Gül Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 9
Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba
Anayemek: Hamsi Buğlama
Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı
Tatlı: Şam Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 10
Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası
Anayemek: Palamut Kağıtta
Arayemek: Havuçlu Pilav
Tatlı: Revani