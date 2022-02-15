iddaa Özel Etkinlik: Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu öncesinde iddaa bayileri ve iddaa.com'da daha yüksek oranlarla özel etkinlik oyunu açıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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iddaa Özel Etkinlik: Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur?
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15 Şubat 2022 13:27
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu öncesinde şampiyonluk oranları belli oldu.

Daha yüksek oranlar iddaa bayileri ve iddaa.com'da daha çok kazandırıyor. Şampiyonlar Ligi için hazırlanan özel etkinlik oyunuyla, yine daha çok kazanma şansına ulaşabilirsiniz.

Kritik karşılaşmalar öncesinde 3,20 oranıyla İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gösterildi. Manchester City'nin ardından 3,90 oranıyla Alman devi Bayern Münih favori gösterildi.

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15 Şubat Salı:

PSG - Real Madrid
Sporting - Manchester City

16 Şubat Çarşamba:

Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih

22 Şubat Salı:

Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus

23 Şubat Çarşamba:

A. Madrid - M. United
Benfica - Ajax

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