iddaa Özel Etkinlik: Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur?

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu öncesinde şampiyonluk oranları belli oldu.
Daha yüksek oranlar iddaa bayileri ve iddaa.com'da daha çok kazandırıyor. Şampiyonlar Ligi için hazırlanan özel etkinlik oyunuyla, yine daha çok kazanma şansına ulaşabilirsiniz.
Kritik karşılaşmalar öncesinde 3,20 oranıyla İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gösterildi. Manchester City'nin ardından 3,90 oranıyla Alman devi Bayern Münih favori gösterildi.
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15 Şubat Salı:
PSG - Real Madrid
Sporting - Manchester City
16 Şubat Çarşamba:
Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih
22 Şubat Salı:
Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus
23 Şubat Çarşamba:
A. Madrid - M. United
Benfica - Ajax
Daha yüksek oranlar iddaa bayileri ve iddaa.com'da daha çok kazandırıyor. Şampiyonlar Ligi için hazırlanan özel etkinlik oyunuyla, yine daha çok kazanma şansına ulaşabilirsiniz.
Kritik karşılaşmalar öncesinde 3,20 oranıyla İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gösterildi. Manchester City'nin ardından 3,90 oranıyla Alman devi Bayern Münih favori gösterildi.
TIKLA, İDDAA'DA DAHA YÜKSEK ORANLARLA SEN DE KAZAN!
15 Şubat Salı:
PSG - Real Madrid
Sporting - Manchester City
16 Şubat Çarşamba:
Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih
22 Şubat Salı:
Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus
23 Şubat Çarşamba:
A. Madrid - M. United
Benfica - Ajax