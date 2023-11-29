Icardi'nin gol sevinci test kitaplarına girdi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin her gol sonrası elini kulaklarına götürüp, kendisi için çalınan "Aşkın Olayım" adlı şarkıyı dinlemesi test kitaplarına soru olarak girdi.
Mauro Icardi'nin ellerini kulaklarına gördüğü hareketi biyoloji test kitabında soruya konu oldu. Sorunun sosyal medyada paylaşılması da sosyal medyayı salladı.
"Gol sonrası sevincini yaşayan Icardi ellerini kulaklarına götürerek taraftarına, "sizi yeterince duyamıyorum" mesajı veriyor. Icardi taraftarın tezahüratını gerçekten yeterince duyamıyor olsaydı kulağındaki;
I kulak zarı,
II östaki borusu,
III salyangoz,
IV yarımdaire kanalları
yapılarından hangilerinin hasar gördüğü düşünülürdü?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV
Not: Doğru cevap C
Mauro Icardi'nin ellerini kulaklarına gördüğü hareketi biyoloji test kitabında soruya konu oldu. Sorunun sosyal medyada paylaşılması da sosyal medyayı salladı.
"Gol sonrası sevincini yaşayan Icardi ellerini kulaklarına götürerek taraftarına, "sizi yeterince duyamıyorum" mesajı veriyor. Icardi taraftarın tezahüratını gerçekten yeterince duyamıyor olsaydı kulağındaki;
I kulak zarı,
II östaki borusu,
III salyangoz,
IV yarımdaire kanalları
yapılarından hangilerinin hasar gördüğü düşünülürdü?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV
Not: Doğru cevap C
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