Icardi'nin gol sevinci test kitaplarına girdi!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin gol sevinci test kitaplarına girdi.

, Fotoğraf; AA
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Icardi'nin gol sevinci test kitaplarına girdi!
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29 Kasım 2023 12:26
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin her gol sonrası elini kulaklarına götürüp, kendisi için çalınan "Aşkın Olayım" adlı şarkıyı dinlemesi test kitaplarına soru olarak girdi.

Mauro Icardi'nin ellerini kulaklarına gördüğü hareketi biyoloji test kitabında soruya konu oldu. Sorunun sosyal medyada paylaşılması da sosyal medyayı salladı.

"Gol sonrası sevincini yaşayan Icardi ellerini kulaklarına götürerek taraftarına, "sizi yeterince duyamıyorum" mesajı veriyor. Icardi taraftarın tezahüratını gerçekten yeterince duyamıyor olsaydı kulağındaki;
I kulak zarı,
II östaki borusu,
III salyangoz,
IV yarımdaire kanalları
yapılarından hangilerinin hasar gördüğü düşünülürdü?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV

Not: Doğru cevap C



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