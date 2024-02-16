Icardi, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday!

Galatasaraylı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Icardi, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday!
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16 Şubat 2024 10:01
Son güncelleme 16 Şubat 2024 15:42
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Sparta Prag karşılaşmasını 1 gol, 2 asistle tamamlayan Arjantinli yıldız haftanın futbolcusuna aday isimlerden biri oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu için diğer adaylar şu şekilde;

Ruben Loftus-Cheek - Milan
Angel Di Maria - Benfica
Abdellah Zoubir - Karabağ

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