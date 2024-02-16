Icardi, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Sparta Prag karşılaşmasını 1 gol, 2 asistle tamamlayan Arjantinli yıldız haftanın futbolcusuna aday isimlerden biri oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu için diğer adaylar şu şekilde;
Ruben Loftus-Cheek - Milan
Angel Di Maria - Benfica
Abdellah Zoubir - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Sparta Prag karşılaşmasını 1 gol, 2 asistle tamamlayan Arjantinli yıldız haftanın futbolcusuna aday isimlerden biri oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu için diğer adaylar şu şekilde;
Ruben Loftus-Cheek - Milan
Angel Di Maria - Benfica
Abdellah Zoubir - Karabağ