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Ibrahimovic, ABD'de ilk kez hat-trick yaptı

Zlatan Ibrahimovic, takımı Los Angeles Galaxy'nin Orlando City'yi 4-3 yendiği maçta, Amerikan Birinci Futbol Ligi'ndeki (MLS) ilk "hat-trick"ini yaptı.

Kaynak: AA
Ibrahimovic, ABD'de ilk kez hat-trick yaptı
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30 Temmuz 2018 14:16
İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, takımı Los Angeles Galaxy'nin Orlando City'yi 4-3 yendiği maçta, Amerikan Birinci Futbol Ligi'ndeki (MLS) ilk "hat-trick"ini yaptı.

MLS Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Galaxy'nin Doğu Konferansı ekibi Orlando City'yi ağırladığı mücadele, 7 gole sahne oldu.

Soyunma odasına 2-1 geride giden Galaxy, Ibrahimovic'in 47, 67 ve 71. dakika attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Ibrahimovic böylece MLS kariyerindeki ilk "hat-trick"ine imza attı.

36 yaşındaki İsveçli santrfor, Galaxy formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 15. kez fileleri havalandırdı.

 

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