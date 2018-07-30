Ibrahimovic, ABD'de ilk kez hat-trick yaptı

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, takımı Los Angeles Galaxy'nin Orlando City'yi 4-3 yendiği maçta, Amerikan Birinci Futbol Ligi'ndeki (MLS) ilk "hat-trick"ini yaptı.
MLS Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Galaxy'nin Doğu Konferansı ekibi Orlando City'yi ağırladığı mücadele, 7 gole sahne oldu.
Soyunma odasına 2-1 geride giden Galaxy, Ibrahimovic'in 47, 67 ve 71. dakika attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Ibrahimovic böylece MLS kariyerindeki ilk "hat-trick"ine imza attı.
36 yaşındaki İsveçli santrfor, Galaxy formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 15. kez fileleri havalandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
MLS Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Galaxy'nin Doğu Konferansı ekibi Orlando City'yi ağırladığı mücadele, 7 gole sahne oldu.
Soyunma odasına 2-1 geride giden Galaxy, Ibrahimovic'in 47, 67 ve 71. dakika attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Ibrahimovic böylece MLS kariyerindeki ilk "hat-trick"ine imza attı.
36 yaşındaki İsveçli santrfor, Galaxy formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 15. kez fileleri havalandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın