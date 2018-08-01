İbrahim Üzülmez: 'Alkışlanan bir takım olacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez,dedi.Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Haziran'da Rize'de çalışmalara başladıklarını anımsatarak, Erzurum ve Slovenya kampının ardından tekrar Rize'ye döndüklerini belirtti.Takımda kolej havasının hakim olduğunu anlatan Üzülmez, çok olumlu şartlarda çalıştıklarını ifade etti.Transferde önemli isimleri kadroya kattıklarına işaret eden Üzülmez, "Bu transferler takımımızı ileri taşıyacaktır. Bizim görevimiz, bu oyuncularla kaynaşarak Kasımpaşa maçına kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı yapmak. Her alanda mücadeleci bir yapım var. Sıkıntılar yaşadık. Bunları zaman içerisinde aştık. Kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum. Formasına, armasına sahip çıkan oyuncu grubu ile çalışmak prensiplerimdendir." diye konuştu.Üzülmez, ligin ilk iki haftasının zor olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Ligin zorluğunun farkında olduklarının altını çizen Üzülmez, şöyle devam etti:Üzülmez, transferde yeni gelişmelerin olacağını dile getirerek, üç oyuncunun daha kadroya katılması için çalıştıklarını, hazır oyuncuların kadroya katılması için çabaladıklarını sözlerine ekledi.