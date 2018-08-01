İbrahim Üzülmez: 'Alkışlanan bir takım olacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum." dedi.
Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Haziran'da Rize'de çalışmalara başladıklarını anımsatarak, Erzurum ve Slovenya kampının ardından tekrar Rize'ye döndüklerini belirtti.
Takımda kolej havasının hakim olduğunu anlatan Üzülmez, çok olumlu şartlarda çalıştıklarını ifade etti.
Transferde önemli isimleri kadroya kattıklarına işaret eden Üzülmez, "Bu transferler takımımızı ileri taşıyacaktır. Bizim görevimiz, bu oyuncularla kaynaşarak Kasımpaşa maçına kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı yapmak. Her alanda mücadeleci bir yapım var. Sıkıntılar yaşadık. Bunları zaman içerisinde aştık. Kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum. Formasına, armasına sahip çıkan oyuncu grubu ile çalışmak prensiplerimdendir." diye konuştu.
"Takımımızı güçlendirmek için yönetimimiz elini taşın altına soktu"
Üzülmez, ligin ilk iki haftasının zor olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kamp yapmadan aramıza gelen arkadaşlar var. Kamp yaparak gelen arkadaşlar da var. Zor olacağını biliyoruz ama bu süreci aşacağız. İddialı konuşmalar değil, inanan bir hocanın konuşmalarını yapıyorum. Oyuncularıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Kasımpaşa maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En hazır oyuncu grubu ile maça çıkacağız. Yeni transferlerden bazıları sahada olacak bazıları olamayacak. Kafamızda maçı oynamaya başladık ve kadro henüz şekillenmedi."
Ligin zorluğunun farkında olduklarının altını çizen Üzülmez, şöyle devam etti:
"Takımımızı güçlendirmek için yönetimimiz elini taşın altına soktu. Bizim de çabamız daha güçlenmesi için. Takımların güçlenmesi için bazen fedakarlıklar gerekiyor. Bu camianın Süper Lig'de başarılı olmasını istiyorum. 'Çaykur Rizespor Süper Lig'de başarısız oluyor.' sözleri söyleniyor, bu algıyı yıkmak istiyorum. Bunun için çabalıyoruz. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar hatalarımızı ortaya çıkardı. Sonuçlardan çok takım sinerjisi ve bütünlüğü önemli. Bunu Kasımpaşa maçı ile sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."
Üzülmez, transferde yeni gelişmelerin olacağını dile getirerek, üç oyuncunun daha kadroya katılması için çalıştıklarını, hazır oyuncuların kadroya katılması için çabaladıklarını sözlerine ekledi.
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Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Haziran'da Rize'de çalışmalara başladıklarını anımsatarak, Erzurum ve Slovenya kampının ardından tekrar Rize'ye döndüklerini belirtti.
Takımda kolej havasının hakim olduğunu anlatan Üzülmez, çok olumlu şartlarda çalıştıklarını ifade etti.
Transferde önemli isimleri kadroya kattıklarına işaret eden Üzülmez, "Bu transferler takımımızı ileri taşıyacaktır. Bizim görevimiz, bu oyuncularla kaynaşarak Kasımpaşa maçına kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı yapmak. Her alanda mücadeleci bir yapım var. Sıkıntılar yaşadık. Bunları zaman içerisinde aştık. Kazanırken keyif veren, kaybederken bile alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum. Formasına, armasına sahip çıkan oyuncu grubu ile çalışmak prensiplerimdendir." diye konuştu.
"Takımımızı güçlendirmek için yönetimimiz elini taşın altına soktu"
Üzülmez, ligin ilk iki haftasının zor olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kamp yapmadan aramıza gelen arkadaşlar var. Kamp yaparak gelen arkadaşlar da var. Zor olacağını biliyoruz ama bu süreci aşacağız. İddialı konuşmalar değil, inanan bir hocanın konuşmalarını yapıyorum. Oyuncularıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Kasımpaşa maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En hazır oyuncu grubu ile maça çıkacağız. Yeni transferlerden bazıları sahada olacak bazıları olamayacak. Kafamızda maçı oynamaya başladık ve kadro henüz şekillenmedi."
Ligin zorluğunun farkında olduklarının altını çizen Üzülmez, şöyle devam etti:
"Takımımızı güçlendirmek için yönetimimiz elini taşın altına soktu. Bizim de çabamız daha güçlenmesi için. Takımların güçlenmesi için bazen fedakarlıklar gerekiyor. Bu camianın Süper Lig'de başarılı olmasını istiyorum. 'Çaykur Rizespor Süper Lig'de başarısız oluyor.' sözleri söyleniyor, bu algıyı yıkmak istiyorum. Bunun için çabalıyoruz. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar hatalarımızı ortaya çıkardı. Sonuçlardan çok takım sinerjisi ve bütünlüğü önemli. Bunu Kasımpaşa maçı ile sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."
Üzülmez, transferde yeni gelişmelerin olacağını dile getirerek, üç oyuncunun daha kadroya katılması için çalıştıklarını, hazır oyuncuların kadroya katılması için çabaladıklarını sözlerine ekledi.
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