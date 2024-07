İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama!

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarını yaptı.



Hacıosmanoğlu ilk olarak, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz." dedi.



Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı. " ifadelerini kullandı.



"KRALDAN ÇOK KRALCILAR"



Seçim sonuçları sonrası bir açıklama daha yapan Hacıosmanoğlu, "Tebrikler geliyor kazandığınız diye ama ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Cenab-ı Allah başarılı olmayı kılsın. Çok teşekkür edeceğimiz insanlar var. Ama federasyon seçiminde, algı üretmeye çalışan kraldan çok kralcılar var. FIFA, UEFA temsilcileri gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız, insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iradesizlikleri, basiretsizliklerini, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğunda bu ülkeye çığır açan sayın Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu; adil, adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşen payı alır." dedi.



Açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "İlk teşekkürümü sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dediler. Ben sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Bana söyleyen herkese şunu söyledim; Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan düşse de benim ağabeyim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir şey olsa, beni arar ve "Ne yapıyorsun?" derdi. Hakkını teslim edelim. Onu kullananların, bugün futbolun dışına attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.



"KURULLAR HEMEN İSTİFA ETSİN"



"Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenab-ı Allah bizi mahcup etmesin." diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon kurullarına çağrıda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Burada seçim yapıldı. Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar." şeklinde konuştu.



"ÇOK ÇALIŞTIK, YORULDUK"



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çok çalıştık, yorulduk ama bu yorgunluk inşallah Türk futbolunu güzel yarınlara taşımaya yardımcı olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.



Hacıosmanoğlu, son olarak, "Cenab-ı Allah inşallah bize önce futbolda adaletli, adil yönetmeti, irade koymayı nasip etsin. Çok güzel bir milli takımımız, jenerasyonumuz var. Biz onlara daha çok destek vereceğiz. Yollarını açacağız. Daha büyük başarılar yakalayacağız. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" açıklamasında bulundu.