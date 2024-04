EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.



İbrahim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son 2 haftada doğru oynayarak galibiyetler aldıklarını belirtti.



Türkiye liginde defansı iyi yapmanın önemli olduğunu vurgulayan İbrahim, "Defansı iyi yapabilmek, maçı kazandıran en önemli unsurlardan bir tanesi. İki hafta iyi mücadele ettik ve güzel galibiyetler aldık. Ligde konum olarak iyice rahatladık." dedi.



Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını dile getiren İbrahim, şöyle devam etti:



"Fenerbahçe ligin iyi takımlarından bir tanesi, artısını eksisini iyi analiz edip her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanıp karşılaşmaya çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bu tarz maçlar taraftar için önemli, 4 büyük takıma karşı alınmış her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarı mutlu etmek için çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz."



Taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkati çeken İbrahim, "Başka takımlardayken Sivasspor deplasmanına çok geldim. Çok ilgili ve yoğun taraftar vardı, bu karşılaşmada stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da keyif almak için stadı doldurup bizlere destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.



"Çalışan formayı alıyor"



İbrahim, takımdaki rekabet ortamının fazla olduğunu da dile getirerek, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Futbol takımları sana antrenman yapman için para veriyor, maçta oynayıp oynamamak hocanın takdirine kalıyor. Rekabet ortamı her zaman vardır, geldiğimde de vardı, şu anda da var. Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. Bu da çok güzel bir şey. İki üç haftadır kendimi çok iyi hissetmiyordum, doğru bir şekilde kulübede oturdum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağız, çalışıyorum da. Sağlığım Allah'a şükür iyi, bu hafta süre alırsam Fenerbahçe maçında bunu taraftara göstereceğim."