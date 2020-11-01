Ibra rakip ayırt etmiyor, Milan kazanıyor

Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Udinese ile Milan, Dacia Arena'da karşılaştı. Konuk ekip maçı 2-1 kazandı.Milan'ın golleri 18. dakikada Franck Kessie ve 83. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Udinese'nin golü ise 48. dakikada De Paul'un penaltı vuruşundan geldi.Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 89 dakika forma giydikten sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı.Bu sonuçla birlikte Milan, iyi başladığı sezonda 6. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Udinese ise 5. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.Milan, Serie A'nın 7. haftasında sahasında Verona ile karşı karşıya gelecek. Udinese ise aynı haftada Sassuolo deplasmanına konuk olacak.İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, bu sezon takımının yükselişindeki kritik isimlerden birisi oldu.Ocak 2020'de Milano ekibine dönen Zlatan, bu süreçte yaptığı 16 gol ve 6 asistle toplam 22 gole direkt katkı yaptı.Milan oyuncularından sadece 2'si üst üste 6 Serie A maçında ağları sarstı ve takımıyla 3 puan sevinci yaşadı.Ukraynalı forvet Andriy Shevchenko 2001'de bunu başarırken, Zlatan Ibrahimovic 2012 ve 2020 yıllarında bunu iki kez başararak yakalanması zor bir performans gösterdi.