Hüseyin Çimşir: 'Hak ettiğimiz kupaları alacağız'

Süper Lig lideri ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalisti Trabzonspor iki cephede birden mutlu sona ulaşmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularını fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da zorlu sınavlara hazırlamak için hemen her gün motivasyon konuşmaları yapıyor.Hüseyin Çimşir'in üzerinde durduğu en önemli nokta ise özellikle ligin kalan haftalarının çok daha zorlu geçeceği.Bordo-mavili teknik adam oyuncularına yaptığı konuşmalarda, "Şu an hak ettiğimiz yerdeyiz ancak hak ettiğimiz kupaları henüz almadık, almalıyız ve alacağız. Bu şehir, bu kulüp ve siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Bunun kolay olmayacağını bilerek yapacağımız mücadele bizi başarıya götürecektir. Ben hepinizin arzusu ve hırsından fazlasıyla memnunum. Çok daha iyi olabilir miyiz? Evet olacağız" ifadelerini kullanıyor.