İngiltere Championship'te Hull City, Queens Park Rangers deplasmanına konuk oldu. Ligin 7. haftasında oynanan karşılaşmayı Hull City, 3-1'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmada Queens Park Rangers'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ilias Chari, 15. dakikada Ethan Laird ve 40. dakikada Chris Willock kaydetti. Hull City'nin tek golü 85. dakikada Tyler Smith'ten geldi.



Hull City'de Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Allahyar Sayyadmanesh maç kadrosunda yer almadı. Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Öte yandan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın da daha önce açıkladığı gibi, transferi henüz resmi olarak açıklanmayan Dimitrios Pelkas da karşılaşmayı tribünden takip etti.



Bu sonucun ardından Queens Park Rangers, 11 puana yükseldi. Hull City de 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Queens Park Rangers, Swansea ile deplasmanda karşılaşacak. Hull City, sahasında Sheffield United ile kozlarını paylaşacak.





[Fotoğraf Kaynak: Hull City]





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