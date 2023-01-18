Hugo: 'Hayatımda ilk kez yaşadım'

Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Vitor Hugo, Ümraniyespor karşılaşması sonrası konuştu.



Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk golünü atan ve maçı uzatmaya götüren Hugo, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı;



"Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Hayatımda ilk defa bu kadar sert bir rüzgara karşı oynadım. İki takım adına da şartlar kolay değildi. Rüzgarla oynadığımız anlarda istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçın son anlarında Abdullah Hoca, ileri gitmemi söyledi. Ben de maçı uzatma fırsatını yakaladım. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte yeteneğimizi gösterip iyi bir galibiyet aldık."





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