Hollanda Kupası PSV'nin

Hollanda Kupası'nda PSV Eindhoven, Ajax'ı 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda Kupası PSV'nin
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17 Nisan 2022 21:00
Hollanda Kupası'nda PSV Eindhoven ile Ajax karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Ajax, karşılaşmanın 23. dakikasında Ryan Gravenberch ile 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan PSV, 48. dakikada Erick Gutierrez ve 50. Cody Mahes Gakpo'nun golleriyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve PSV,  2012'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu Hollanda Kupası şampiyonluğunu elde etti.

 
 
 

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