Hollanda Kupası'nda PSV Eindhoven ile Ajax karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı müzesine götürdü.Ajax, karşılaşmanın 23. dakikasında Ryan Gravenberch ile 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan PSV, 48. dakikada Erick Gutierrez ve 50. Cody Mahes Gakpo'nun golleriyle 2-1 öne geçti.Kalan dakikalarda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve PSV, 2012'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu Hollanda Kupası şampiyonluğunu elde etti.