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Hırvatistan, Vida ve Mitrovic ile güldü!

Hırvatistan, Vida ve Mitrovic'in gol attığı hazırlık maçında Ürdün'ü 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Hırvatistan, Vida ve Mitrovic ile güldü!
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15 Ekim 2018 23:50
Hazırlık maçında Hırvatistan ile Ürdün karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında Domagoj Vida ile öne geçen Hırvatistan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise sahneye Matej Mitrovic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü Ürdün'den 73. dakikada Baha' Faisal Mohammad Seif söyledi ve Hırvatistan, Ürdün'ü 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı. Matej Mitrovic ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

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