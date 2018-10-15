Hazırlık maçındailekarşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.Mücadelenin 24. dakikasında Domagoj Vida ile öne geçen Hırvatistan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise sahneye Matej Mitrovic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.Son sözü Ürdün'den 73. dakikada Baha' Faisal Mohammad Seif söyledi ve Hırvatistan, Ürdün'ü 2-1 mağlup etti.Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı. Matej Mitrovic ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu.