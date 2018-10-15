Hazırlık maçında Hırvatistan ile Ürdün karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.
Mücadelenin 24. dakikasında Domagoj Vida ile öne geçen Hırvatistan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise sahneye Matej Mitrovic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü Ürdün'den 73. dakikada Baha' Faisal Mohammad Seif söyledi ve Hırvatistan, Ürdün'ü 2-1 mağlup etti.
Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı. Matej Mitrovic ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mücadelenin 24. dakikasında Domagoj Vida ile öne geçen Hırvatistan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise sahneye Matej Mitrovic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü Ürdün'den 73. dakikada Baha' Faisal Mohammad Seif söyledi ve Hırvatistan, Ürdün'ü 2-1 mağlup etti.
Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı. Matej Mitrovic ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın