Hırvatistan maçı öncesi Arda Turan'a ödül

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri ikinci maçında A Milli Takım, Hırvatistan'ı ağırladı.



Karşılaşma öncesinde milli takımın eski kaptanlarından Arda Turan'a 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödül verildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma öncesinde hazırlanan özel formayı ve UEFA tarafından gönderilen hediyeleri, milli formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.



Arda, 100'ü A Milli olmak üzere farklı yaş kategorilerinde 173 kez ay yıldızlı formayı giydi. 31 gol atan Arda Turan, 35 kez de sahaya kaptan olarak çıktı.





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