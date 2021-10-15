Hentbolda Türk takımları Avrupa sınavında

16 Ekim Cumartesi günü Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda ise Beykoz Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor rakipleriyle mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda Türk takımları Avrupa sınavında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 16:26
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ile Beykoz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor erkek hentbol takımları, 16 Ekim Cumartesi günü Avrupa kupalarında maça çıkacak.

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç'in Vipers takımıyla karşılaşacak. Kristiansand kentindeki Aquarama Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Kastamonu temsilcisi, B Grubu'nda çıktığı 3 maçta da mağlup olurken 8 takım arasında son sırada yer aldı. Norveç ekibi ise aldığı 1 galibiyetle 4. sırada yer buldu.

- EHF Avrupa Kupası'nda 2 temsilci

Beykoz Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Rusya'nın SKIF Krasnodar takımını ağırlayacak. İstanbul'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 15.30'da başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor da deplasmanda Çekya'nın HCB Karvina takımıyla karşılaşacak. Karniva kentindeki Stars Hentbol Salonu'nda yapılacak maçın başlangıç düdüğü TSİ 21.00'de çalacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.