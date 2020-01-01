"Heat'in '1 numaralı' hedefi, Giannis olmazsa Beal!" iddiası

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde kalması durumunda, Miami Heat'in "1 numaralı hedefi" olacağı iddia edildi.



Heat, bir sonraki yaz döneminde sınırsız serbest oyuncu olabilecek Giannis ile sözleşme imzalama yarışında.



Ancak, Giannis'in Milwaukee'de kalmaya ve supermaksimum uzantısını imzalamaya karar vermesi durumunda, Heat'in bir B Planı var.



Miami Herald'dan Barry Jackson ve Anthony Chiang'a göre bu plan, Beal olabilir:



"Giannis Antetokounmpo, Bucks ile maksimum uzatma imzalarsa, Washington guardı Bradley Beal, müsait olduğunda Heat'in 1 numaralı hedefi olur. Doğrudan bilgiye sahip bir kaynağa göre, Heat'in ilgisi çok yüksek."



Jackson, varsayımsal olarak Duncan Robinson veya Precious Achiuwa ile birlikte Tyler Herro ve gelecekteki bir ilk tur Draft hakkı, artı nakit paradan oluşan bir takas paketi fikrini de ortaya koydu.



Öte yandan Wizards, ligdeki çeşitli takımların Beal için takas yapmak istediğini öne sürmesi sornası, yıldız oyuncusunun müsait olmadığını defalarca belirtmişti.



