Fransa Ligi'nde 9. hafta maçında Monaco ile Rennes karşılaştı. Stade Louis II'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Rennes oldu.Rennes'e galibiyeti getiren golleri sezon başında Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği ancak anlaşamadığı stoper Damien Da Silva (14. dakika) ve PSG'den sonra yeni bir sayfa açan Hatem Ben Arfa (77) kaydetti.Rennes'in 31 yaşındaki yıldızı Hatem Ben Arfa, Damien Da Silva'nın golünde asist yaparken, bu sezon attığı ilk golle de takımına galibiyeti getirdi.Bu galibiyetin ardından Rennes puanını 11'e yükseltti. Sezonun tek galibiyetinin sezonun ilk haftasında alan ve sonrasında galibiyet yüzü göremeyen Monaco 6 puanda kaldı.Fransa Ligi'nde milli aranın ardından Monaco, Strasbourg'a konuk olacak. Rennes de Saint-Etienne deplasmanına çıkacak.